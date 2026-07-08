Il Sahara africano è stato al centro di una disputa tra Francia e Italia, con quest’ultima interessata alle risorse petrolifere. Durante gli anni ’50 e ’60, Parigi cercava di mantenere il controllo sulle riserve del deserto, considerandole fondamentali per la propria economia. Enrico Mattei, leader dell’Eni, aveva puntato a sviluppare le risorse energetiche in Algeria e nel Sahara, mettendo in discussione gli interessi francesi nella regione.

Il Sahara come cassaforte della potenza francese. Se c’era un fronte sul quale Enrico Mattei poteva diventare insopportabile, non era soltanto quello delle grandi compagnie angloamericane. Era, forse ancora di più, quello francese. Perché in Algeria non si giocava una normale partita commerciale, ma la sopravvivenza di un sistema di potere costruito attorno al petrolio, al gas, alla moneta, alla guerra coloniale e alla proiezione internazionale della Francia. Nel Sahara algerino operavano quattro società decisive: la Compagnia francese dei petroli, strumento centrale della politica energetica di Parigi; la Società nazionale di ricerca e sfruttamento del petrolio in Algeria; la Compagnia dei petroli d’Algeria; e la Compagnia di ricerca e sfruttamento del petrolio nel Sahara. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Enrico Mattei, l’Algeria e il petrolio che Parigi non voleva perdere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mattei, l'abisso italiano - Guido Piccoli - Prima parte - Radiodramma - RSI Domenica in scena

Notizie e thread social correlati

120 anni fa nasceva Enrico Mattei, il visionario che cambiò l’industria italiana (e non solo)Il 29 aprile ricorrono 120 anni dalla nascita di Enrico Mattei, figura centrale nel panorama industriale italiano del XX secolo.

Enrico Mattei e la lezione senza tempo sulla sovranità energeticaNel fascicolo dedicato a Enrico Mattei si svela un approfondimento che va oltre la semplice ricostruzione storica, offrendo una lettura aggiornata...

Temi più discussi: Terza relazione sul Piano Mattei: grandi numeri, poca trasparenza e un sito web che verrà; La mappa dei progetti del Piano Mattei; Piano Mattei, la relazione alle Camere: dalla priorità-acqua al cavo Elmed.

The second meeting of the board of directors of the Enrico Mattei Center was held in Algiers.The second meeting of the Board of Directors of the Enrico Mattei Center for Training, Research, and Innovation in Agriculture was held in Algiers, the capital of Algeria. This was announced today by ... ansa.it

In Algeria, il centro di formazione Enrico Mattei apre all'agricoltura il partenariato con l'ItaliaFreepik - In Algeria, il centro di formazione Enrico Mattei apre all'agricoltura il partenariato con l'Italia ... agi.it