A Bassiano, la carenza d’acqua è diventata un’emergenza. Il sindaco ha scritto al prefetto di Latina chiedendo interventi immediati, dopo settimane di riduzione del flusso idrico. Le zone più colpite sono le aree alte del centro storico e le zone rurali, dove i problemi di approvvigionamento sono più gravi. La richiesta di intervento è stata fatta in seguito a disagi crescenti per la popolazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Bassiano la carenza d’acqua ha assunto i contorni di una vera emergenza. Il sindaco Giovanni Battista Onori ha scritto al prefetto di Latina per chiedere un intervento immediato dopo settimane di riduzione del flusso idrico, con disagi particolarmente gravi nelle zone alte del centro storico e nelle aree rurali. In alcuni casi, denuncia il primo cittadino, le abitazioni restano senza acqua per intere giornate, rendendo difficili anche le attività quotidiane più elementari. I rischi per anziani, animali e attività economiche. La situazione è aggravata dalle alte temperature e dalla presenza di una popolazione in larga parte anziana e quindi più esposta ai rischi sanitari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Emergenza idrica, Bassiano allo stremo, il sindaco scrive al prefetto: «Servono interventi immediati»

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