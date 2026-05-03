La situazione della viabilità a Taranto è tornata a essere al centro dell'attenzione pubblica, con particolare riferimento alle condizioni delle strade principali e alla congestione del traffico. La SS106 e l'Appia sono state segnalate come zone particolarmente critiche, con molte criticità segnalate dai residenti e dagli automobilisti. La discussione si concentra sulla necessità di interventi tempestivi per migliorare la circolazione e ridurre i disagi quotidiani.

Tarantini Time Quotidiano La situazione della viabilità tarantina torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lazzàro, che parla di una vera e propria emergenza legata soprattutto alle criticità della SS106 Jonica e della SS7 Appia. Secondo il consigliere, i continui rallentamenti, i restringimenti e i ritardi negli interventi infrastrutturali starebbero determinando un “costante collasso del sistema viario”. “Ogni giorno cittadini, lavoratori e imprese sono costretti a subire disagi inaccettabili, tra traffico paralizzato, ritardi e rischi continui per la sicurezza stradale”, dichiara Lazzàro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Viabilità a Taranto, Lazzàro: “SS106 e Appia al collasso, servono interventi immediati”

Notizie correlate

Pesca in crisi, l’allarme delle cooperative all’Ars: “Settore al collasso, servono interventi urgenti”La crisi del comparto della pesca arriva all’Assemblea regionale siciliana, dove associazioni del movimento cooperativo e datoriali hanno partecipato...

Kyma Ambiente, Vietri: “Situazione critica, servono interventi immediati”Tarantini Time QuotidianoLa crisi di Kyma Ambiente resta al centro del confronto istituzionale.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Taranto oggi è tra le province più povere d’Italia. Serve senso di responsabilità, visione e capacità di governo.

Taranto, viabilità al collasso: Lazzàro (FdI) chiede interventi urgenti su SS106 e SS7TARANTO - La situazione della viabilità tarantina ha ormai raggiunto livelli insostenibili, trasformandosi in una vera e propria emergenza quotidiana. È la denuncia del consigliere comunale di Frate ... giornaledipuglia.com

Viabilità in emergenza a Taranto: richieste audizioni in Regione e allarme parcheggi e trafficoLa viabilità a Taranto resta al centro del dibattito politico e sociale, mentre cresce la percezione di una città sempre più difficile da attraversare, soprattutto nel ... quotidianodipuglia.it