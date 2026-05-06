Recenti voci di gossip suggeriscono che il rapper Bresh potrebbe aver iniziato una relazione con Angelica Montini, nota nel mondo dello spettacolo. Questa notizia arriva dopo la fine della relazione con Elisa Maino. Nel frattempo, si parla anche di una vecchia conoscenza di Fedez come possibile nuova compagna. Non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni circolano con insistenza tra gli addetti ai lavori.

Potrebbe esserci un nuovo capitolo sentimentale nella vita di Bresh: secondo alcune voci, il cantante starebbe frequentando Angelica Montini, figura già nota al mondo del gossip. Un’indiscrezione circolata negli ultimi giorni, ancora senza conferme ufficiali, ma sufficiente a riaccendere i riflettori sul cantante. A parlarne è stata Deianira Marzano, che ha raccontato di alcuni avvistamenti in Liguria, alle Cinque Terre: secondo queste segnalazioni, tra Bresh e Angelica Montini ci sarebbe una sintonia evidente, che farebbe pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Dettagli che hanno rapidamente acceso il gossip, anche perché Bresh è da sempre molto riservato sulla sua vita privata e tende a tenere le relazioni lontane dai riflettori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bresh ha un nuovo amore dopo Elisa Maino? Spunta una vecchia fiamma di Fedez: ecco chi sarebbe la fidanzata

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“Non ti scordar di me” di Elisa Maino @RizzoliLibri Ne scrive @Keith7922 x.com

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