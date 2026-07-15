Elisa Maino ha un nuovo amore | il calciatore Guglielmo Vicario

Elisa Maino ha condiviso sui social un video in cui mostra un grande mazzo di fiori, regalo di Guglielmo Vicario, calciatore del Tottenham. La presenza del mazzo di fiori nel video conferma la loro relazione. Vicario ha inviato i fiori a Maino, che ha pubblicato il momento sui propri canali social. Non sono stati forniti altri dettagli sulla loro frequentazione.

Elisa Maino ha un nuovo amore: lui è il calciatore del Tottenham Guglielmo Vicario e le ha regalato un bellissimo mazzo di fiori Elisa Mainoha pubblicato sui social un video con un enorme mazzo di fiori, a mandarglieleGuglielmo Vicario, il calciatore con cui si sta frequentando ora. Lui è il secondo portiere della Nazionale e attualmente è nel Tottenham. L’influencer è quindi quasi pronta ad ufficializzare con il calciatore dopo che ormai è chiara la fine della storia conBresh. Il cantante genovese invece anche ha ritrovato l’amore ed è stato accostato ad Angelica Montini, l’ex amante di Fedez. Elisa Mainonon lascia dubbi con questo mazzo di rose gigante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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ELISA MAINO È IN VACANZA CON IL SUO NUOVO RAGAZZO ECCO CHI È LUI!

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