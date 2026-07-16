La campionessa olimpica cinese ha trascorso del tempo tra Londra e gli Stati Uniti, partecipando a Wimbledon e ai Mondiali. Si è spostata tra le due città per seguire da vicino entrambe le competizioni. La sua presenza si è alternata tra le due località, senza specificare date precise o modalità di partecipazione. La scelta di dividere il tempo tra i due eventi ha attirato l'attenzione, senza ulteriori dettagli su impegni o risultati.

La campionessa olimpica cinese si è divisa tra Londra e gli Usa per respirare l'aria di entrambi gli eventi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Sportmediaset.mediaset.it - Elieen Gu tra Wimbledon e Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carlos Alcaraz: A Tribute To A Generational Talent

Notizie e thread social correlati

Barocco e Oriente: il dialogo tra clavicembalo e gu zheng a San RaffaeleA San Raffaele, si è tenuto un evento musicale che ha unito strumenti provenienti da culture diverse.

Leggi anche: Met Gala 2026, ecco Eileen Gu e Lindsey Vonn al Museum of Art di New York

Si parla di: Elieen Gu tra Wimbledon e Mondiali.

Eileen Gu in slip dress color perla e giacca di pelle nera è l'abbraccio tra Yin e Yang: il look sporty chic alla Milano Fashion Week 2026Eileen Gu: lo slip dress delicato e la giacca di pelle sportiva, il look alla Milano Fashion Week 2026 è un racconto estetico dell'abbraccio Yin e Yang C’erano pochi dubbi che, prima o poi, l’avremmo ... vogue.it

Eileen Gu nello sci acrobatico e oltreLa 22enne Eileen Gu è un’anomalia per lo sci acrobatico (o freestyle, che è quello dove si fanno i salti e le acrobazie). È la sola atleta che riesca a vincere in tutte e tre le specialità acrobatiche ... ilpost.it