Barocco e Oriente | il dialogo tra clavicembalo e gu zheng a San Raffaele

A San Raffaele, si è tenuto un evento musicale che ha unito strumenti provenienti da culture diverse. Un clavicembalo, tipico della musica europea barocca, si è confrontato con il gu zheng, uno strumento cinese millenario. L’incontro è stato possibile grazie alla collaborazione tra artisti francesi e cinesi, che hanno portato avanti un progetto di scambio tra musica occidentale e orientale. La performance ha mostrato come strumenti e tradizioni possano dialogare attraverso l’arte.

? Cosa scoprirai Come può un clavicembalo dialogare con una cetra millenaria?. Chi ha permesso questo scambio musicale tra Francia e Cina?. Cosa accadrà nella chiesa di San Raffaele giovedì prossimo?. Perché la musica barocca cercava il fascino dell'Oriente?.? In Breve Xiaoyu Zhao, Luca Taccardi ed Eva Carazzolo eseguono il repertorio del Mirum Musicis Ensemble.. Programma include Suite de la pleine Lune di Amiot e brani di Couperin e Rameau.. Allestimento artistico curato dall'Associazione La Voce dei Venti nella chiesa di San Raffaele.. Evento gratuito inserito nel programma del festival Antiqua 2026 a San Raffaele Alto.. Il prossimo giovedì 14 maggio alle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barocco e Oriente: il dialogo tra clavicembalo e gu zheng a San Raffaele Notizie correlate Antiqua 2026 a San Raffaele Cimena: concerto gratuito tra barocco e musica cineseIl festival Antiqua 2026 fa tappa a San Raffaele Cimena per un appuntamento musicale che unisce l'Europa barocca alla Cina millenaria. All’ospedale San Raffaele ci sono ancora tensioni tra sindacati e direzione sanitariaUn confronto davanti al prefetto di Milano: da una parte i sindacati, dall’altra la direzione sanitaria del San Raffaele. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Antiqua 2026 a San Raffaele Cimena: concerto gratuito tra barocco e musica cinese; Le mille sfumature del Bianchi: concerto speciale a Romano Canavese. Antiqua 2026 a San Raffaele Cimena: concerto gratuito tra barocco e musica cineseIl 14 maggio a San Raffaele Cimena (To) il concerto gratuito Le Goût Étranger, Façon De La Chine per Antiqua 2026. Protagonista il gu zheng con il Mirum Musicis Ensemble. torinotoday.it Antiqua 2026: a San Raffaele Cimena un concerto tra Oriente e Occidente con il Mirum Musicis EnsembleUn viaggio tra epoche, culture e tradizioni musicali lontane tra loro prende forma nel nuovo appuntamento di Antiqua 2026, in programma il 14 maggio alle ore 21.15 nella chiesa di San Raffaele Arcange ... giornalelavoce.it L'USZ accusa l'ex primario Maisano di conflitti d'interesse e gestione inadeguata. Ora guida la cardiochirurgia al San Raffaele - facebook.com facebook