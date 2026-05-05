(LaPresse) Il tema del Met Gala 2026 è "Fashion is Art", tante le star dello spettacolo e non solo pronte a salire le iconiche scalinate del Metropolitan Museum of Art di New York. Tra loro anche Eileen Gu, campionessa statunitense dello snow board e Lindsey Vonn, reduce dal terribile infortunio al ginocchio subito durante le olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La campionessa è stata aiutata a salire la scalinata proprio a causa del grave infortunio da cui si sta ancora riprendendo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Met Gala 2026, ecco Eileen Gu e Lindsey Vonn al Museum of Art di New York

Notizie correlate

Met Gala 2026, Lindsey Vonn aiutata a salire la scala del Museum of Art di New YorkIl tema del Met Gala 2026 è “Fashion is Art”, tante le star dello spettacolo e non solo pronte a salire le iconiche scalinate del Metropolitan Museum...

Eileen Gu al Met Gala 2026 con un abito fatto di bolle di vetro (che fluttuano nell'aria)Con sorpresa (e anche un sospiro di sollievo) abbiamo appurato che si tratti di realtà, o meglio, di tecnologia applicata alla moda.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Da Beyoncé e Jay Z a Rihanna e A$AP Rocky: le coppie più belle sul red carpet del Met Gala 2026; Met Gala 2026, dal dress code per il red carpet agli ospiti e le proteste contro i Bezos: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento più esclusivo della moda; Met Gala 2026: il ritorno di Beyoncé potrebbe cambiare tutto; Connor Storrie fa il suo debutto al Met Gala 2026: ecco il suo look.

Met Gala 2026, ecco cosa è successo tra Bad Bunny, Katy Perry e Lady BezosAl Metropolitan di New York l’evento più esclusivo dell’anno: i vip hanno interpretato il tema della «Costume Art». Il sindaco Mamdani diserta ... ilsole24ore.com

Chi ha azzeccato il tema del Met Gala 2026? Ecco le opere d’arte che hanno ispirato look più riuscitiAnticipato da polemiche e minacce di boicottaggio, il Met Gala 2026 alla fine è arrivato regalandoci alcuni momenti scenografici sul red carpet. Abiti dipinti come Van Gogh, statue viventi, pellicole ... amica.it

Met Gala 2026, tutti i look che hanno sfilato sul red carpet FOTO - facebook.com facebook

Met Gala 2026, trionfo dei meme: da Katy Perry a Rihanna fino a Bad Bunny, i look nel mirino dei social x.com