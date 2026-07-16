elia sanna argento nazionale

Elia Sanna, 20 anni, ha conquistato la medaglia d’argento al Torneo nazionale Under 23 a Roma dal 10 al 12 luglio, dopo aver iniziato il pugilato alla Pugilistica Cascinese meno di due anni fa. È stato il suo primo ingresso in competizioni ufficiali. La sua performance ha portato a un piazzamento di rilievo nel giro di breve tempo.

Dal primo ingresso alla Pugilistica Cascinese all’argento al Torneo nazionale Under 23 in meno di 2 anni. È il percorso di Elia Sanna, 20enne nato a Pisa che ha chiuso al secondo posto la competizione disputata a Roma dal 10 al 12 luglio scorsi. Sanna entra nella società cascinese a settembre 2024 e debutta già il 24 ottobre dello stesso anno, a poche settimane dall’inizio della sua attività, vincendo il primo incontro. Da allora ha continuato a combattere, costruendo un bilancio di 13 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi. Primo al Torneo nazionale di Nepi nella categoria Elite 65 kg, è stato selezionato per il Torneo nazionale Under 23. A Roma, sotto la guida del tecnico Maurizio Felloni, Sanna ha superato nei quarti di finale Tommaso Barchetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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