Dalla Zuanna vince l’argento a Jesolo | è convocato in Nazionale
Dalla Zuanna, atleta della settima, ha conquistato la medaglia d’argento a Jesolo in una competizione internazionale. Nonostante un infortunio che aveva limitato la sua preparazione, è stato comunque selezionato dalla nazionale. La convocazione è arrivata dopo aver superato le sue avversarie nelle prove di qualificazione. Le prossime gare internazionali previste per lui includono un torneo in Europa e un evento mondiale, entrambi programmati nel prossimo mese.
? Punti chiave Come ha fatto Dalla Zuanna a ottenere la Nazionale nonostante l'infortunio?. Quali sono le prossime sfide internazionali per l'atleta settese?. Chi è il giovane talento che ha sfidato il vicecampione italiano?. Perché il metodo del Maestro Girotto garantisce risultati di livello nazionale?.? In Breve Kevin Petroias raggiunge i quarti di finale categoria -45 kg a Jesolo.. Atleti allenati dal Maestro Nicolò Girotto presso la palestra di via Verdi 30.. Dalla Zuanna aveva conquistato il terzo posto alla Coppa del Mondo WAKO a marzo.. Risultati sportivi valorizzano il progetto formativo dell'Action Team Italia di Settimo.. Tommaso... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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