Dalla Zuanna vince l’argento a Jesolo | è convocato in Nazionale

Dalla Zuanna, atleta della settima, ha conquistato la medaglia d’argento a Jesolo in una competizione internazionale. Nonostante un infortunio che aveva limitato la sua preparazione, è stato comunque selezionato dalla nazionale. La convocazione è arrivata dopo aver superato le sue avversarie nelle prove di qualificazione. Le prossime gare internazionali previste per lui includono un torneo in Europa e un evento mondiale, entrambi programmati nel prossimo mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui