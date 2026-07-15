Un giovane pugile di 20 anni, nato a Pisa, ha conquistato la medaglia d’argento al Torneo nazionale Under 23 dopo meno di due anni dall’ingresso nella Pugilistica Cascinese. La competizione si è svolta a Roma dal 10 al 12 luglio, con il pugile che ha raggiunto il secondo posto nella categoria. È il risultato più recente di un percorso iniziato con il suo primo allenamento nella stessa società.

Cascina, 15 luglio 2026 - Dal primo ingresso alla Pugilistica Cascinese alla medaglia d’argento al Torneo nazionale Under 23 in meno di 2 anni. È il percorso di Elia Sanna, 20enne nato a Pisa che ha chiuso al secondo posto la competizione disputata a Roma dal 10 al 12 luglio scorsi. Sanna entra nella società cascinese nel settembre 2024 e debutta già il 24 ottobre dello stesso anno, a poche settimane dall’inizio della sua attività, vincendo il primo incontro. Da quel momento ha continuato a combattere, costruendo un bilancio di 13 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi. Nel suo percorso è arrivato anche il successo al Torneo nazionale di Nepi nella categoria Elite 65 kg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elia Sanna, argento nazionale Under 23 dopo meno di 2 anni sul ring

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pugilato: l’atleta scandianese è tornato sul ring dopo dieci anni. I pugni di Dylan Pignoli sono ancora vincentiDopo dieci anni dall’ultimo match, un pugile di una cittadina del nord torna sul ring.

Judo, Basile torna sul podio: argento al Grand Slam di Astana dopo tre anniFabio Basile torna a salire sul podio internazionale nel judo dopo tre anni, conquistando una medaglia d’argento nella categoria dei -73 kg al Grand...