Elia Sanna argento nazionale Under 23 dopo meno di 2 anni sul ring

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane pugile di 20 anni, nato a Pisa, ha conquistato la medaglia d’argento al Torneo nazionale Under 23 dopo meno di due anni dall’ingresso nella Pugilistica Cascinese. La competizione si è svolta a Roma dal 10 al 12 luglio, con il pugile che ha raggiunto il secondo posto nella categoria. È il risultato più recente di un percorso iniziato con il suo primo allenamento nella stessa società.

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Cascina, 15 luglio 2026 - Dal primo ingresso alla Pugilistica Cascinese alla medaglia d’argento al Torneo nazionale Under 23 in meno di 2 anni. È il percorso di Elia Sanna, 20enne nato a Pisa che ha chiuso al secondo posto la competizione disputata a Roma dal 10 al 12 luglio scorsi. Sanna entra nella società cascinese nel settembre 2024 e debutta già il 24 ottobre dello stesso anno, a poche settimane dall’inizio della sua attività, vincendo il primo incontro. Da quel momento ha continuato a combattere, costruendo un bilancio di 13 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi. Nel suo percorso è arrivato anche il successo al Torneo nazionale di Nepi nella categoria Elite 65 kg. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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