Eletu saluta il Milan Futuro | la sua cessione in Serie C è ad un passo

Victor Eletu sta per lasciare il Milan e trasferirsi al Pescara. La cessione del giocatore proveniente dal settore giovanile è ormai vicina alla conclusione. Dopo le trattative, il trasferimento si appresta a diventare ufficiale, con Eletu che si appresta a passare in Serie C. Questa operazione si aggiunge alle altre in uscita dal club, tra cui quelle di Estupinan e Bondo, che sono state oggetto di discussione nelle ultime settimane.

Il Milan continua a muoversi in uscita. Dopo le varie voci che circondano l'ambiente, dal possibile interessamento dell'Aston Villa per Estupinan a quello dell'Udinese per Bondo, un'altra cessione, dal vivaio rossonero, sta per prendere forma: Victor Eletu lascia definitivamente il Milan per trasferirsi al Pescara. Lo riporta Passione Pescara, account di riferimento per le notizie sul club abruzzese. Il centrocampista classe 2005, cresciuto tra la Primavera e il Milan Futuro, si accaserà in Abruzzo, con il Pescara che avrebbe già preparato per il ragazzo nigeriano un contratto triennale. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, ma con una... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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