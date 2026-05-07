Il Milan sta per formalizzare il rinnovo del contratto del difensore classe 2008, Valeri Vladimirov. Il giocatore è attualmente in fase avanzata di trattative per prolungare il suo accordo con il club. La società sta valutando il suo inserimento in prima squadra, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali in merito. La situazione rimane in attesa di sviluppi concreti.

Il Milan è pronto a blindare uno dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', Valeri Vladimirov, difensore centrale di Milan Futuro, è vicino alla firma del suo primo contratto da professionista: per lui è pronto un accordo triennale con opzione per ulteriori due stagioni. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare sulla sua crescita. Classe 2008, Vladimirov in questa stagione si è diviso tra Primavera e la squadra guidata da Massimo Oddo in Serie D. Con Milan Futuro ha collezionato 18 presenze e 1 gol, realizzato nel pareggio per 1-1 contro la Folgore Caratese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Vladimirov a un passo dal rinnovo: il prossimo passo è la prima squadra?

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