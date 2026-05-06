Ufficiale | Colombo saluta il Milan i rossoneri chiudono la prima cessione

Lorenzo Colombo lascia il Milan a titolo definitivo. Il centravanti sarà acquistato dal Genoa, che ha ottenuto la salvezza matematica dopo la sconfitta della Cremonese contro la Lazio. La cessione rappresenta la prima operazione di questo tipo per i rossoneri in questa sessione di mercato. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato reso noto.

Lorenzo Colombo saluta il Milan a titolo definitivo con il centravanti del Genoa che sarà acquistato dalla società rossoblu avendo raggiunto la salvezza matematica grazie al ko della Cremonese contro la Lazio. Milan, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Colombo (Ansa Foto) – calciomercato.it La permanenza in Serie A del Grifone era l’ultima condizione per la chiusura positiva dell’affare con la punta classe 2002 che, dopo essere cresciuto con la maglia del Milan ed aver lasciato il proprio cartellino sotto il controllo del club meneghino, è pronto a legarsi alla società ligure. Con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina Lorenzo Colombo ha ricoperto il ruolo da titolare fisso del Genoa che ha cambiato marcia anche grazie ai suoi gol ed al lavoro per la squadra.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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