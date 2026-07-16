Edonè la gara finisce al Tar | ricorso contro l’assegnazione per l’estate 2026

Una società ha presentato ricorso al Tar di Brescia contro il Comune di Bergamo e Nutopia riguardo alla concessione dell’Edonè di Redona per l’estate 2026. La decisione arriva dopo che l’assegnazione è stata completata e ora si attende una pronuncia giudiziaria. Il ricorso riguarda la procedura di assegnazione della gestione dell’area per la stagione estiva futura.

Bergamo. Palazzo Frizzoni si prepara ad affrontare un nuovo contenzioso legale. La Spazio Gemelli Srls ha infatti presentato ricorso al Tar di Brescia contro il Comune di Bergamo e Nutopia in merito alla concessione dell’ Edonè di Redona per la stagione estiva 2026. Al termine della gara pubblica, l’area verde di Largo Gemelli è stata affidata fino a settembre alla storica realtà che anima lo spazio fin dalla sua nascita. La società ricorrente, classificatasi al secondo posto alle spalle di Nutopia, contesta l’esito della procedura sostenendo l’esistenza di “illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza, eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di tassatività, nonché vizio di motivazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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