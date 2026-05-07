Edonè anche l’estate 2026 sarà targata Nutopia | Corsa contro il tempo per la riapertura

Dopo settimane di incertezze, si è chiarito il futuro a breve termine dell’Edonè. La gestione dell’area verde di largo Gemelli a Bergamo durante l’estate 2026 sarà affidata ancora a Nutopia, la società che ha curato lo spazio giovanile di Redona fin dalla sua apertura. La società sta lavorando alla riapertura e si muove con urgenza per rispettare le scadenze previste.

Bergamo. Dopo alcune settimane di incertezza, si chiarisce il futuro a breve termine dell’ Edonè: sarà ancora Nutopia, la società che ha animato lo spazio giovanile di Redona fin dalla sua nascita, a gestire l’area verde di largo Gemelli durante l’estate 2026. La commissione tecnica incaricata di valutare le proposte dei tre operatori che hanno risposto al bando pubblicato dall’amministrazione a fine marzo per la gestione della stagione estiva ha concluso i lavori nella serata di mercoledì 6 maggio. Il Comune ha comunicato in una nota che il progetto di Nutopia è risultato “quello maggiormente rispondente ai criteri tecnici previsti per l’aggiudicazione “.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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