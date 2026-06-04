Bagno Elena | Petrucci vince il ricorso al Tar si riapre la gara
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso di Palazzo Petrucci contro l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. La decisione permette al palazzo di partecipare di nuovo alla gara per ottenere la concessione del “Lotto A” della spiaggia di Posillipo. La sentenza è stata pronunciata dopo che l’avvocato Gian Luca Lemmo ha rappresentato la struttura legale. La gara sarà quindi riaperta e la partecipazione di Palazzo Petrucci sarà consentita.
Difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, Palazzo Petrucci ha vinto il ricorso contro l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale: potrà dunque partecipare alla gara per aggiudicare in concessione il cosiddetto “Lotto A” della spiaggia di Posillipo.La garaSi tratta della prima gara nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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