Bagno Elena | Petrucci vince il ricorso al Tar si riapre la gara

Notizia in breve

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso di Palazzo Petrucci contro l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. La decisione permette al palazzo di partecipare di nuovo alla gara per ottenere la concessione del “Lotto A” della spiaggia di Posillipo. La sentenza è stata pronunciata dopo che l’avvocato Gian Luca Lemmo ha rappresentato la struttura legale. La gara sarà quindi riaperta e la partecipazione di Palazzo Petrucci sarà consentita.