Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in un edificio di via Buozzi 50, a Calci, situato in località La Corte. L’intervento riguarda quattro alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), su un totale di oltre 70 alloggi gestiti dal Comune. I lavori sono stati avviati il 16 luglio 2026 e prevedono interventi di ristrutturazione sull’edificio.

Calci (PI), 16 luglio 2026 – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio di via Buozzi 50, in località La Corte, dove si trovano quattro degli oltre 70 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) di proprietà del Comune di Calci. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 156.431,30 euro, l’intervento è finanziato in parte con fondi POR 2021 ed in parte con il contributo del proprietario dell’appartamento privato presente nella palazzina. “Si tratta di un intervento che avevamo programmato da tempo - sottolinea Valentina Ricotta, sindaca di Calci con delega alle politiche sociali e abitative - e che oggi può finalmente essere realizzato grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione e grazie alla preziosa collaborazione tra i tecnici di Apes e la proprietà privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia, nuovo intervento di Apes a Calci: manutenzione straordinaria agli alloggi Erp

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