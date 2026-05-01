Alloggi Erp cambia il Regolamento | A maggio graduatoria aggiornata

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stato discusso il nuovo Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi Erp, in seguito alla ricezione della sentenza della Corte Costituzionale. L’attenzione si è concentrata sulle modifiche apportate, che prevedono un aggiornamento della graduatoria a partire dal mese di maggio. La revisione del regolamento interessa le procedure di assegnazione e la gestione degli alloggi pubblici.

Il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi Erp al centro del Consiglio comunale, che ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale. "La pronuncia della Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale toscana nella parte in cui attribuiva, nella formazione delle graduatorie, punteggi legati alla “storicità di presenza” sul territorio, cioè alla residenza o attività lavorativa nel comune – ha spiegato l’assessore alle Politiche della casa, Micaela Papi –. Secondo la Corte, questo criterio finiva per dare un peso eccessivo al radicamento territoriale, a scapito dell’effettivo stato di bisogno dei richiedenti, che deve invece rappresentare il parametro principale per l’accesso agli alloggi Erp.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alloggi Erp, cambia il Regolamento: "A maggio graduatoria aggiornata" Notizie correlate Leggi anche: C.Fiorentino, aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi Erp "Sbagliato fare alloggi Erp a Murlungo"Il progetto di costruire 28 nuovi alloggi al Murlungo finisce al Consiglio regionale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Assegnazione di alloggi ERP a Jesi; Federcasa: sugli alloggi Erp una zavorra di 3,2 miliardi di morosità; Sentenza Corte Costituzionale su alloggi Erp. Papi: Dall’amministrazione risposta rapida e correttezza giuridica; Alloggi Erp, 3.500 richieste. Ma le case sfitte sono 834. Comune sotto pressione. Comune di Siena: assegnazione e gestione degli alloggi Erp, modificato il RegolamentoIl Consiglio comunale di Siena ha approvato, nella seduta di oggi, giovedì 30 aprile, la modifica dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia r ... radiosienatv.it Campobasso, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi ERP: domande entro il 26 giugnoCAMPOBASSO - Il Comune di Campobasso ha pubblicato il nuovo bando per la formazione della graduatoria generale finalizzata all’assegnazione ... molisenetwork.net Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Piano #casa, tra gli obiettivi c'è il recupero di 60 mila alloggi Erp: ecco cosa prevedono le nuove normative. x.com Tra gli obiettivi del Piano Casa c'è il recupero di 60 mila alloggi Erp. - facebook.com facebook