Assegnazione degli alloggi Erp pubblicate le graduatorie provvisorie

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati pubblicati online e in formato cartaceo gli elenchi provvisori delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi Erp 2026-2028. I documenti sono disponibili sul sito del Comune, sull’Albo Pretorio e presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in via Beverora 57. La pubblicazione riguarda la prima finestra di apertura del bando.

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Sono pubblicati sul sito Internet comunale e sull'Albo Pretorio online dell'ente, nonché affissi in cartaceo presso l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via Beverora 57, gli elenchi provvisori relativi alla prima finestra di apertura del Bando per l’assegnazione degli alloggi Erp 2026-2028. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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