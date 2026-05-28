Assegnazione degli alloggi Erp pubblicate le graduatorie provvisorie

Sono stati pubblicati online e in formato cartaceo gli elenchi provvisori delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi Erp 2026-2028. I documenti sono disponibili sul sito del Comune, sull’Albo Pretorio e presso l’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in via Beverora 57. La pubblicazione riguarda la prima finestra di apertura del bando.

Sono pubblicati sul sito Internet comunale e sull'Albo Pretorio online dell'ente, nonché affissi in cartaceo presso l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via Beverora 57, gli elenchi provvisori relativi alla prima finestra di apertura del Bando per l’assegnazione degli alloggi Erp 2026-2028. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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