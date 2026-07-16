economia e turismo il rilancio passa da qui

Oggi si svolge una giornata dedicata all’approfondimento sulla ripresa dell’economia e del turismo in Toscana. La regione mantiene i livelli attuali, ma si evidenzia la necessità di adottare una nuova strategia per favorire il rilancio. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure o sui piani futuri.

Economia e turismo in Toscana, la regione tiene ma serve una nuova strategia di rilancio. Sarà oggi la giornata dedicata all’approfondimento sulla qualità dei livelli economici regionali grazie al rapporto di Irpet "Tenuta, rischi e prospettive di rilancio per l’economia toscana" che sarà presentato stamani, nel corso di una evento di confronto dalle 9.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Un’economia che continua a resistere alle turbolenze internazionali, ma che deve trasformare la capacità di tenuta in una prospettiva di crescita. "In un contesto condizionato da incertezza e instabilità geopolitica, la Toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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¿Por qué mucho TURISMO es MALO para la economía de un país | La maldición del turismo

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