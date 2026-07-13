Il 90% del petrolio passa attraverso questa regione. Gli accessi abusivi non corrispondono alle richieste fatte dal magistrato. Si lavora per accelerare i lavori sulla dorsale Brembo-Cina. Il gruppo bergamasco ha avviato interventi per migliorare le infrastrutture lungo la tratta. Nessuna comunicazione ufficiale ha collegato direttamente le attività alle indagini in corso. La situazione rimane sotto osservazione.

Gli accessi abusivi non coincidono con le informazioni domandate dal magistrato. Accelerazione sulla dorsale Brembo-Cina. Il gruppo bergamasco ha annunciato una partnership con Ningbo Huaxiang Electronic, formalizzata attraverso accordi di joint venture, per localizzare nel mercato cinese Sensify, la piattaforma di frenata intelligente sviluppata dall’azienda italiana. Giorgia Meloni si presenta al Senato, per il «premier time», già sapendo che la diretta tv trasformerà questo rito parlamentare in una specie di super-talk televisivo. Stando ai sondaggi Giorgia Meloni gode di buona salute. Alla buona salute di Giorgia Meloni non corrisponde pari salute del centrodestra, sempre stando ai sondaggi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Il 20% del petrolio mondiale passa da qui

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