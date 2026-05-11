Durante un incontro dedicato alla proposta di un'Europa federale, un ex presidente del Consiglio e commissario europeo ha affermato che il rilancio dell’Unione europea dipende dalla capacità di rafforzare la difesa, aumentare la competitività e attuare riforme istituzionali. L’intervista, condotta da Focus Europe Italia, ha approfondito queste tematiche in vista delle prossime sfide politiche e economiche dell’Unione.

Roma, 11 maggio 2026 – Focus Europe Italia ha intervistato Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e commissario europeo agli Affari economici e monetari, a margine del convegno ‘Insieme per un’Europa federale. Libera e unita’, organizzato il 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, dal Centro Studi THESEUS del Politecnico di Torino insieme al Movimento Federalista Europeo, all’Unione Europea dei Federalisti e a Volt Europa. Nel suo intervento al convegno, Gentiloni ha descritto l’ Unione europea come immersa in una fase senza precedenti, segnata dalla pressione simultanea di Russia, Cina e Stati Uniti e dalla necessità di compiere un salto politico verso una vera autonomia strategica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gentiloni: “Il rilancio dell’Ue passa da difesa, competitività e riforme istituzionali”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fondi Ue: l?Italia sposta 7 miliardi su competitività, energia e difesaPiù di 7 miliardi, pari al 16,7% del finanziamento complessivo del ciclo di programmazione 2021-27: ammonta a tanto la risposta dell’Italia...

Dal mare al cyber. Da dove passa l’asse Ue-Australia sulla difesaL’Unione europea e l’Australia hanno formalizzato una partnership sulla sicurezza e la difesa che affianca, ma non coincide, con il dossier...