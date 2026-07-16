Da ieri è attivo il primo “Cold spot” aziendale, un punto di assistenza climatizzato aperto presso la Casa di Comunità di Gorgonzola. La struttura fa parte di un piano dell’Asst Melegnano Martesana per aiutare anziani e persone fragili durante le ondate di caldo. L’obiettivo è offrire un luogo fresco dove poter riposare e ricevere assistenza. Il servizio si inserisce nella strategia di tutela della salute in condizioni di elevata temperatura.

Il caldo “morde“, da Asst Melegnano Martesana il piano in soccorso di anziani a fragili: operativo da ieri il primo “Cold spot“ aziendale, punto di assistenza climatizzato aperto alla Casa di Comunità di Gorgonzola. Resterà operativo, sino a nuovo ordine, 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. In linea con le indicazioni della Regione Lombardia ha accesso diretto e senza prenotazione, su indicazione del servizio 116117 o su invio del medico curante: offrirà valutazione clinica con rilevazione dei parametri vitali, accoglienza in locali climatizzati, accesso libero ad acqua potabile e collegamento con il Pronto Soccorso in caso di necessità. Non è l’unica attività predisposta per far fronte alle possibili conseguenze della grande calura di questi giorni, "rischio concreto per anziani e soggetti in condizioni di fragilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco il primo: "Cold spot" aziendale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VanEck launches first U.S. spot BNB ETF on Nasdaq

Notizie e thread social correlati

Ondata di calore, in Bergamasca attivi dieci “Cold Spot”: ecco dove trovare riparo e assistenza in caso di maloriIn Bergamasca sono attivi dieci “Cold Spot”, punti di assistenza territoriali istituiti per offrire riparo e supporto durante l’ondata di calore.

Passirana, il ‘Cold spot’ per proteggere i più vulnerabiliNella Casa di Comunità di Passirana è stato attivato un “Cold Spot” per proteggere le persone più vulnerabili durante l’emergenza caldo.

Temi più discussi: Ecco il primo: Cold spot aziendale; Ondata di calore, in Bergamasca attivi dieci Cold Spot: ecco dove trovare riparo e assistenza in caso di malori; Afa, il piano di Bertolaso. Cold spot in Case di comunità e ricoveri di sollievo in Rsa per svuotare i pronto soccorso.

Ecco il primo: Cold spot aziendaleIl caldo morde, da Asst Melegnano Martesana il piano in soccorso di anziani a fragili: operativo da ieri il primo Cold spot aziendale, punto di assistenza climatizzato aperto alla Casa di Comunità ... ilgiorno.it

Major Lazer: ecco Cold Water con Justin Bieber e MOFinalmente è arrivato. Il nuovo progetto di Diplo, firmato con il nome di Major Lazer, è stato presentato con il primo singolo intitolato Cold Water, un brano che vede la collaborazione di Justin ... 105.net