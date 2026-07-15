Nella Casa di Comunità di Passirana è stato attivato un “Cold Spot” per proteggere le persone più vulnerabili durante l’emergenza caldo. L’Asst Rhodense ha avviato questa iniziativa seguendo le indicazioni regionali, creando uno spazio dedicato a chi ha bisogno di un ambiente fresco e sicuro. L’obiettivo è offrire un punto di ristoro e assistenza, riducendo i rischi legati alle alte temperature.

L’ Asst Rhodense scende in campo per fronteggiare l’ emergenza caldo. In attuazione delle indicazioni di Regione Lombardia ha attivato un " Cold Spot " nella Casa di Comunità di Passirana. Si tratta di un nuovo punto di assistenza dedicato all’assistenza delle persone fragili e vulnerabili durante il periodo estivo per la gestione dei problemi collegati al caldo e per ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso. Il servizio è gestito da un’équipe composta da medico e infermiere, che può fare una valutazione clinica e assistenziale, nel caso in cui servisse eseguire gli accertamenti di primo livello previsti per individuare le situazioni a rischio e definire il percorso di cura più appropriato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passirana, il ‘Cold spot’ per proteggere i più vulnerabili

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ASST Rhodense attiva Cold Spot per fronteggiare l’emergenza caldoIl servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20, con accesso diretto o previa chiamata al numero 116117. È possibile fare riferimento, per ogni approfondimento, al Punto Unico di Accesso (PUA) ... legnanonews.com