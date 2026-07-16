È stato il destro di Leo

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la sua carriera, ha effettuato più di 415 passaggi decisivi. Tra questi, soltanto uno è stato realizzato con il piede destro, rappresentando un'eccezione rispetto alla maggior parte dei passaggi compiuti con il mancino. La rarità di questa situazione si verifica circa una volta ogni dieci passaggi con il piede meno preferito.

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Su oltre 415 passaggi decisivi in carriera, quelli non fatti con il mancino sono stati un'anomalia accaduta una volta ogni 10. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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