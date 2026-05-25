Natalia Estrada riappare in tv a Che Tempo Che Fa | Grazie Leo recitare nel Ciclone è stato un regalo gigantesco

Natalia Estrada appare in tv dopo anni lontana dallo schermo. Lo fa in occasione dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa per salutare Leonardo Pieraccioni, intervistato da Fazio, nel ricordare il successo del film Il Ciclone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Natalia Estrada riappare in tv a Che Tempo Che Fa: Grazie Leo, recitare nel Ciclone è stato un regalo gigantescoNell'ultima puntata di Che Tempo che Fa c'è stata un'apparizione speciale, durante l'intervista di Fabio Fazio a Leonardo Pieraccioni, nel parlare del film che ha dato inizio alla carriera da regista ... fanpage.it

Ve la ricordate Natalia Estrada: com’è diventata oggi e il ritorno a sorpresa in tv. Il videoDopo anni lontana dalla tv, l'attrice Natalia Estrada riappare a Che Tempo Che Fa: ecco com'è oggi e cosa ha detto. donnaglamour.it