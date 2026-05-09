È stato identificato il primo caso di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius. Si tratta di un cittadino olandese di 70 anni, che è la prima persona colpita dal virus durante la crociera. Le autorità sanitarie hanno confermato che questo paziente è considerato il punto di partenza dell’epidemia. La nave ha già adottato misure di isolamento e si sta procedendo con le analisi per contenere il contagio.

Roma, 9 maggio 2026 – Si chiamava Leo Schilperoord, olandese 70 anni, il ‘paziente zero’ dell'epidemia di hantavirus diffusasi sulla nave da crociera MV Hondius. L'uomo è morto a bordo, mentre la moglie Mirjam di 69 anni è collassata all'aeroporto di Johannesburg ed è poi deceduta in ospedale lì in Sudafrica, proprio mentre rientrava nei Paesi Bassi con la salma del marito. Le generalità della donna sono state rese note dai quotidiani olandesi Leeuwarder Courant e Dagblad van het Noorden. La coppia viveva a Haulerwijk, un villaggio di 3mila abitanti nella parte orientale della Frisia, ed era solita viaggiare in tutto il mondo per seguire la propria passione per l’ ornitologia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Identificato il ‘paziente zero’ di hantavirus della crociera: l’olandese Leo Schilperoord è stato la prima vittima

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