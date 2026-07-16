Il 10 luglio è stata annunciata la scomparsa di Doug Stahl, figura storica della ECW. La notizia è stata confermata da Butch Hess, ex collega wrestler e amico di lunga data di Stahl. Hess ha riferito che i due si conoscevano fin dalle scuole elementari e avevano mantenuto un rapporto costante nel tempo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa.

La notizia è stata diffusa il 10 luglio da Butch Hess, amico di lunga data di Stahl ed ex collega wrestler, il quale ha rivelato su Facebook che i due si conoscevano fin dalle elementari e che erano rimasti in contatto per tutta la vita. Hess ricordava Stahl come una persona che lo aveva difeso fin da quando erano bambini, che gli era rimasta accanto durante gli anni scolastici e il periodo da talent scout, e che in seguito aveva condiviso il ring con lui durante l’ultimo incontro di Stahl. “Stasera, il mio più caro amico al mondo, Doug Stahl, ci ha lasciati. Eravamo amici fin dalle elementari. Mi ha sempre difeso quando ero più piccolo e venivo preso in giro e bullizzato a causa delle mie cicatrici sul viso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - È scomparso Doug Stahl membro storico della ECW.

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