Scomparso ad 86 anni don Romeo Venturelli storico parroco di lama Mocogno

Venerdì 1 maggio si è spento don Romeo Venturelli, parroco di Lama Mocogno, all’età di 86 anni. La notizia è stata comunicata dall’arcivescovo e dal presbiterio diocesano, che hanno espresso la loro vicinanza ai familiari e alle comunità parrocchiali che ha guidato nel corso degli anni. Tra i presenti ricordano anche i fratelli, i nipoti e gli altri parenti. Al momento non sono state annunciate cerimonie funebri ufficiali.

È venuto a mancare venerdì 1 maggio, all’età di 86 anni, don Romeo Venturelli. Lo ricordano nella preghiera l’arcivescovo Erio Castellucci e il presbiterio diocesano, unitamente ai fratelli Silvano, Gianni ed Ebe, ai nipoti e famigliari tutti e alle comunità parrocchiali da lui servite.Dopo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a don Giovanni Gilli, “prete scultore” e storico parroco di Baggiovara Addio a don Natale Garavini, storico parroco di San Giuseppe OperaioNato nel 1938 a Forlimpopoli, don Natale intraprese il percorso di formazione nei seminari di Bertinoro e Bologna, fino all’ordinazione sacerdotale...