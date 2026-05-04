Lutto per l’assessora Paola Romano | è scomparso il padre Franco storico professore del Panetti
L’assessora Paola Romano ha annunciato la scomparsa del padre, Franco, noto come professore al liceo Panetti. Durante la malattia in ospedale, Romano ha ricordato come alcuni ex alunni, incontrandolo, lo salutassero con entusiasmo e affetto, come se fosse ancora nel suo ruolo di insegnante. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva, ricordandolo come una figura stimata e apprezzata nel suo ambiente.
“In questi mesi duri di malattia di mio padre in ospedale, una cosa mi ha sempre strappato un sorriso: ad un certo punto c’era sempre qualche suo ex alunno che esclamava: ‘Professsoreeeeee’ con gratitudine ed allegria, quasi non lo vedesse in un letto di ospedale, ma in un corridoio del Panetti”.🔗 Leggi su Baritoday.it
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