A partire dal 1° settembre 2026, Romain Spitzer assumerà il ruolo di CEO di Bottega Veneta. Riporterà a Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, e lavorerà nella sede di Milano. Spitzer entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del gruppo. La nomina è stata annunciata ufficialmente e avrà effetto tra circa un anno.

A partire dal 1° settembre 2026 sarà Romain Spitzer il nuovo dirigente di Bottega Veneta. Il CEO riporterà a Luca de Meo, Amministratore Delegato di Kering, e lavorerà sede a Milano, entrando anche a far parte del Comitato Esecutivo del gruppo. Con trent’anni di esperienza internazionale nel settore del lusso, il manager ha solida competenza nella gestione dei brand, eccellenza nel retail e focus sull’esperienza per il cliente. Bottega Veneta annuncia il suo nuovo CEO: è Romain Spitzer. Il manager subentra alla carica rimasta vacante dopo che, all’inizio del 2026, Bartolomeo Rongone aveva lasciato l’incarico. Ora Spitzer avrà il compito di concentrarsi sull’ulteriore rafforzamento della griffe, come da piani di de Meo, ma anche e soprattutto sul consolidamento del rapporto con i clienti a livello mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È Romain Spitzer il nuovo CEO di Bottega Veneta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bottega Veneta porta il suo intreccio dentro una nuova idea di profumoBottega Veneta presenta Alta, una nuova collezione di dieci Eau de Parfum che si concentra sull’intreccio, simbolo del marchio, senza usare parole...

Queste sneaker di Bottega Veneta racchiudono tutti i trend dell'estate 2026 in una sola scarpaLe sneaker di Bottega Veneta sono state lanciate con un design che incorpora i principali trend dell’estate 2026.

Temi più discussi: Romain Spitzer è il nuovo amministratore delegato di Bottega Veneta; Romain Spitzer è il nuovo CEO di Bottega Veneta; Kering, Romain Spitzer nominato Ceo di Bottega Veneta; Bottega Veneta, Romain Spitzer è il nuovo ceo. Arriva dal beauty di Lvmh.

Kering, Romain Spitzer nominato Ceo di Bottega Veneta ift.tt/2Pf10YV x.com

Bottega Veneta sceglie Romain Spitzer come Ceoomain Spitzer sarà Chief Executive Officer di Bottega Veneta dal 1° settembre 2026, riportando al Ceo di Kering Luca de Meo. businesspeople.it

Romain Spitzer è il nuovo CEO di Bottega VenetaAttivo dal 1° settembre 2026, il dirigente riporterà a Luca de Meo, Amministratore Delegato di Kering, sarà basato a Milano ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del gruppo. it.fashionnetwork.com