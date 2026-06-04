Bottega Veneta presenta Alta, una nuova collezione di dieci Eau de Parfum che si concentra sull’intreccio, simbolo del marchio, senza usare parole altisonanti o nomi complessi. La linea mira a ridefinire il concetto di profumo, puntando su un’idea più semplice e autentica del lusso. La collezione si distingue per l’approccio diretto e senza fronzoli, valorizzando l’essenza del marchio attraverso fragranze che riflettono l’artigianalità e l’identità del brand.

Bottega Veneta torna sulla profumeria con Alta, una collezione di dieci Eau de Parfum che non prova a spiegare il lusso con paroloni o nomi altisonanti. Preferisce farlo con una struttura precisa, quasi tattile. Dopo una prima esplorazione legata all’immaginario veneziano, la maison allarga il campo e guarda all’Italia intera, ma senza chiuderla in una cartolina ben pettinata. Qui il paesaggio non è solo agrumi, pelle e giardini assolati. È anche sale, legno, resina, talco, fico, prugna, oud, persino stracciatella. Una scelta meno ovvia di quanto sembri, perché raccontare l’italianità nel profumo significa spesso cadere nel già sentito. Bottega Veneta prova invece a costruire un linguaggio più mobile, dove la memoria locale entra in dialogo con ingredienti e accenti arrivati da altrove. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Bottega Veneta porta il suo intreccio dentro una nuova idea di profumo

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Bottega Veneta Getaway Slim Briefcase/Brown

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