Le sneaker di Bottega Veneta sono state lanciate con un design che incorpora i principali trend dell’estate 2026. La scarpa presenta linee moderne e materiali innovativi, riflettendo le tendenze di stagione. La collezione è disponibile online e in boutique selezionate. Per ogni acquisto tramite i link di vendita, la casa madre può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando si tira in ballo la scelta di un paio di sneaker nere l'esito rischia di essere quasi sempre certo: modelli di scarpe da ginnastica visti e rivisti, plasmati su silhouette muscolari da running o da basket a cui siamo abituati da tempo. Un po' gorpcore, un po' blokecore. E se invece provassimo a pensare a una nuova tipologia di sneaker, che sia al contempo casual, trasversale, e soprattutto distante anni luce dal consueto? La soluzione risponde al nome di Serena, ed è la proposta di Bottega Veneta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste sneaker di Bottega Veneta racchiudono tutti i trend dell'estate 2026 in una sola scarpa

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REAL vs FAKE Bottega Venetia Orbit Sneakers

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