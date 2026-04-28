Il trionfo della musica e della vita al Teatro Comunale | il successo del concerto dei Licei Musicali della Campania

Il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento ha ospitato ieri un concerto organizzato dai Licei Musicali della Campania. L’evento ha visto la partecipazione di giovani musicisti provenienti da diverse scuole e ha attirato un pubblico vario. La serata si è conclusa con un applauso lungo e l’entusiasmo dei presenti ha sottolineato il successo dell’iniziativa. La performance ha rappresentato un momento di condivisione tra artisti e spettatori.

Tempo di lettura: 3 minuti Il sipario del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento si è alzato ieri, lunedì 27 aprile, su un evento che ha saputo coniugare l’altissimo profilo artistico a una profonda carica umana. Il concerto dell’Orchestra Sinfonica dei Licei Musicali della Campania, tappa fondamentale della rassegna regionale “Aule Armoniche”, ha visto come protagonisti assoluti i giovani talenti, studenti dei Licei musicali della regione. Nell’ organico orchestrale anche quattro studenti del Liceo Musicale “A. Lombardi” di Airola, che hanno dato prova di straordinaria maturità artistica: Salvatore Ruggiero, impegnato, oltre che...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il trionfo della musica e della vita al Teatro Comunale: il successo del concerto dei Licei Musicali della Campania Notizie correlate Centenario della Banda della Guardia di Finanza: Orchestra nazionale dei Licei musicali (56 studenti) in concerto al Teatro antico di TaorminaSarà il Teatro antico di Taormina, con il suo abbraccio millenario tra mare e cielo, a fare da cornice a un evento che unisce musica, istituzioni e... Benevento, Mozart e il codice della vita: trionfo di musica e scienzaL’Auditorium Sant’Agostino di Benevento ha ospitato ieri una serata dedicata alla musica classica, con l’Accademia di Santa Sofia che si è esibita... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roberto Devereux torna a Bologna; Roma, Il trionfo del Tempo e del Disinganno, 12/04/2026; Cervia, dal 4 maggio, al teatro comunale i saggi di fine anno della scuola musicale Rossini; Sagre, musica, teatro, feste ed eventi all'aria aperta: tutti gli appuntamenti dell'ultimo weekend di aprile. ‘La Cenerentola’, bontà in trionfo. Capolavoro lirico al ComunaleOggi alle 20 e domenica alle 16, al teatro Comunale si apre l’anno con l’atteso ritorno di un capolavoro del repertorio lirico: ‘La Cenerentola’ ossia ‘La bontà in trionfo’, celebre dramma giocoso in ... ilrestodelcarlino.it Teatro Bonezzi di Monfalcone: al via la selezione per la nuova direzione musicaleIl Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone guarda al futuro e avvia il percorso che porterà alla definizione delle prossime stagioni concertistiche. L’Amministrazione comunale ha infatti appro ... triestecafe.it Con un Teatro Comunale Ciro Pinsuti gremito e una grande partecipazione si è conclusa la giornata del 25 aprile, insieme alle celebrazioni organizzate dal Comune di Sinalunga per l’81° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. A facebook