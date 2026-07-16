È deceduto l’attore noto per ruoli in serie TV come Law & Order e Così gira il mondo. La notizia è stata comunicata dal figlio. Aveva 68 anni e aveva ricevuto una diagnosi di tumore allo stomaco e all’esofago.

Addio a Scott Bryce, attore noto per i suoi ruoli in serie tv di successo come Law & Order e Così gira il mondo. A darne notizia il figlio. Aveva 68 anni e gli era stato diagnosticato un tumore allo stomaco e all'esofago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scott Bryce Dead At 68 (Inside the Life and Final Days of Soap Star)

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Scott Bryce [Barter] morto a 68 anni di cancro. reddit

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