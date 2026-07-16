È morto Scott Bryce, attore noto per il ruolo di Craig Montgomery nella soap opera “Così gira il mondo”. L’attore aveva una lunga malattia, un tumore all’esofago e allo stomaco, di cui si era saputo da tempo. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata recentemente. Bryce aveva partecipato a numerose produzioni televisive, diventando un volto riconoscibile per gli appassionati di soap e serie tv.

Se siete cresciuti a pane e soap opera, o se semplicemente avete passato qualche pomeriggio davanti a un episodio a caso di “Law & Order”, il nome Scott Bryce vi dirà qualcosa. L’attore è morto il 12 luglio, a 68 anni, dopo una malattia, un tumore all’esofago e allo stomaco. A darne notizia è stato il figlio Jackson, con un post su Instagram che ha commosso i fan storici della soap “Così gira il mondo”. Il figlio ha raccontato come il padre “abbia affrontato la malattia con dignità”, definendo il suo percorso con il cancro come “uno dei più duri e allo stesso tempo più dignitosi” a cui abbia mai assistito. Newyorkese di nascita, cresciuto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Scott Bryce, il Craig Montgomery della soap “Così gira il mondo” che faceva sospirare l’America. Era malato da tempo di tumore all’esofago e allo stomaco

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Morre SCOTT BRYCE, astro de AS THE WORLD TURNS

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Scott Bryce [Barter] morto a 68 anni di cancro. reddit

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