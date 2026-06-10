La Coppa di un mondo law&order

Un arbitro somalo ha visto negarsi l’ingresso negli Stati Uniti, nonostante fosse in possesso di un passaporto diplomatico arrivato rapidamente dall’ambasciata di Nairobi all’aeroporto di Miami. La situazione si inserisce in un contesto di restrizioni e controlli rigorosi sui visti, che hanno coinvolto diverse categorie di viaggiatori e funzionari in questi ultimi mesi. La decisione ha suscitato interrogativi sulla gestione delle pratiche di ingresso e sui criteri adottati dalle autorità di frontiera.

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The Real Reason the World Cup Trophy Isnt Pure Gold… They Stole & Melted It

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