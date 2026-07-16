Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island, è deceduto all’età di 53 anni. La notizia è stata comunicata da Sofia Calesso, con cui aveva partecipato al reality nel 2020, esprimendo il dolore attraverso un messaggio in cui afferma che lui vivrà sempre dentro di lei. La morte di Medici ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Perugia, 16 luglio 2026 – Lutto nel mondo della televisione. È morto all’età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per aver partecipato nel 2020 al reality di Canale 5 Temptation Island con l’ex fidanzata Sofia Calesso. La notizia è emersa nelle ultime ore attraverso numerose segnalazioni. In base a quanto appreso l’imprenditore 53enne di Perugia è deceduto per un malore improvviso. Profondo sgomento e cordoglio tra i fan della trasmissione che avevano seguito il percorso della coppia perugina all’interno del programma. Sofia Calesso: “Vivrai sempre dentro di me”. La stessa Sofia Calesso ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una fotografia di Alessandro Medici, scrivendo: “ Vivrai sempre dentro di me ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - È morto Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island. Il dolore di Sofia: “Vivrai sempre dentro di me”

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