È morta Enoe Bonfanti la moglie di Vittorio Feltri | insieme per quasi 60 anni

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri e sua compagna per quasi 60 anni, è morta all’età di 88 anni. La coppia si era incontrata nel brefotrofio di Bergamo dopo un’esperienza difficile vissuta dal giornalista. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai familiari.

Aveva 88 anni, l’incontro nel brefotrofio di Bergamo dopo il dramma vissuto dal giornalista,. Si è spenta all’età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri e compagna di una vita del noto giornalista. La loro è stata una storia d’amore durata quasi sessant’anni, costruita lontano dai riflettori e segnata da un legame profondo che ha accompagnato Feltri nei momenti più difficili della sua vita personale e professionale. La scomparsa di Enoe Bonfanti chiude una lunga pagina della vita privata del direttore, che più volte aveva raccontato quanto il sostegno della moglie fosse stato fondamentale negli anni. L’incontro dopo il dolore che cambiò la vita di Feltri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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