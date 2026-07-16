È l’ora della festa con la sagra dell’oca

La 39esima edizione della Sagra dell’oca arrosto e de li moccolotti de lo vatte si svolge a Cretarola, con un programma che comprende sport, celebrazioni religiose, musica e gastronomia. La festa si apre con eventi sportivi e processioni religiose, seguite da momenti musicali. La giornata si conclude con il tradizionale pranzo a base di carne di oca arrosto e pasta fatta in casa, attirando numerosi visitatori.

Un programma ancora più ricco, per Cretarola in festa, che coniuga sport, celebrazioni religiose, musica e gastronomia. Tant’è che il clou, come ogni anno, sarà la Sagra dell’oca arrosto e de li moccolotti de lo vatte, che tocca la sua 39esima edizione. Dopo aver ospitato, per la prima volta, lo spettacolo di apertura del festival I Teatri del Mondo; dopo la tradizionale Via Lucis, dopo la commedia dialettale del Teatro della Solidarietà, il programma prevede per questa sera una pennata gratis offerta da Sapori del Borgo e la serata danzante con l’orchestra Matteo Tassi. Domani si aprono gli stand gastronomici e sarà la volta della 17esima edizione della Cretarola Night Run, gara competitiva di 9,8 km o passeggiata competitiva di 3 km, organizzata dall’Atletica Porto Sant’Elpidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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