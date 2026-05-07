Borghi dei Tesori concerto per Impastato e sagra dell' arancia | cosa fare nel weekend della Festa della mamma

Nel fine settimana a Palermo, si svolgeranno numerosi eventi tra cui incontri, mostre, spettacoli teatrali e concerti. Tra le iniziative previste ci sono un concerto dedicato a Impastato e la tradizionale sagra dell’arancia. La città si prepara ad accogliere anche la prima giornata della Settimana delle Culture, offrendo diversi appuntamenti per i visitatori. La manifestazione coinvolge vari quartieri e propone attività di diverso genere.

Incontri, mostre, spettacoli teatrali e musica. Ci sarà spazio per tutto questo nel fine settimana a Palermo dove si aprirà la Settimana delle Culture. In provincia invece sarà un weekend all'insegna del gusto, della bellezza e della memoria: a Balestrate e Piana torna Borghi dei Tesori Fest, a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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