Festa a Rossiglione con la 30^ Sagra della Fragola e Passaggi Experience di Vino
La 30^ edizione della Sagra della Fragola si svolge domenica 31 maggio presso l’Area Expo ex Ferriera di Rossiglione, con inizio alle 14. La manifestazione include anche i Passaggi Experience di Vino.
La Sagra della Fragola di Rossiglione festeggia la 30^ edizione, domenica 31 maggio presso l'Area Expo ex Ferriera con inizio alle 14. La manifestazione sarà accompagnata ancora una volta da numerosi eventi ed esibizioni sportive, dal ciclismo al tennis, dalle bocce al calcio, dall'ippica al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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