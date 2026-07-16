È Girolamo Di Cresce il nuovo general manager di Puig Italia

Girolamo Di Cresce è il nuovo general manager di Puig Italia. La notizia è stata comunicata dallo stesso dirigente tramite un post su LinkedIn.

Girolamo Di Cresce è il nuovo general manager di Puig Italia: la notizia arriva dallo stesso manager, prorio attraverso un post pubblicato sul proprio profilo LinkedIn. Il manager parla, in questo post, del nuovo incarico come “un privilegio e un nuovo entusiasmante capitolo” della propria carriera. Nella sua carriera ha maturato importante esperienza internazionale nel settore della cosmetica e dei profumi di lusso. Ha infatti ricoperto ruoli di prestigio come vice president & general manager EMEA per The Estée Lauder Companies. Puig Italia nomina Girolamo Di Cresce nuovo general manager. Come ha sottolineato Di Cresce, “Non vedo l’ora di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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