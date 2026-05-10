Silvia Guerinoni ha iniziato la sua carriera con un impiego in Casa Buitoni prima di trasferirsi ad Amsterdam, dove ha lavorato per diversi anni. Laureata e con un Master conseguito alla Bocconi, ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende internazionali. Dopo nove anni all’estero, si è trasferita di nuovo in Italia, assumendo la posizione di general manager in una società del settore farmaceutico.

LA STORIA. Silvia Guerinoni, la laurea e il Master in Bocconi. Il primo lavoro in Casa Buitoni e poi ad Amsterdam. «Il rientro? Qui bellezza, vita in famiglia e amici». Per Silvia Guerinoni, manager oggi in L’Oréal, l’esperienza da expat ad Amsterdam non è stata solo un trasferimento, ma una trasformazione personale e professionale. Dopo nove anni in Philips International, tra leadership globale e multiculturalità, ha scelto di rientrare in Italia con la famiglia, riscoprendo il valore delle radici, della convivialità e di uno stile di vita che sentiva ancora profondamente suo. Dopo la laurea in Economia e Amministrazione d’impresa all’Università di Bergamo - inizialmente attratta dal settore finanziario e bancario per seguire le orme del padre - ha scoperto il mondo del Marketing.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - General manager da Philips a L’Oréal. Nove anni all’estero e il ritorno in Italia

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