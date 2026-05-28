David Battistelli di Oniro è il nuovo general manager della Publiesse Chiaravalle

David Battistelli è stato nominato nuovo general manager della Publiesse Pallamano Chiaravalle. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un cambiamento nella gestione del club. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’incarico o sui motivi della scelta. La comunicazione ufficiale evidenzia il ruolo di Battistelli come nuovo responsabile della direzione del club.

CHIARAVALLE – Un altro, grande passo in avanti per la crescita del club: David Battistelli è il nuovo general manager della Publiesse Pallamano Chiaravalle. L’imprenditore e numero uno della Oniro Solutions di Castelplanio, prezioso partner della società, è il primo importante innesto per la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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