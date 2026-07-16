È crollata una parte del tribunale di Bolzano | una persona è rimasta lievemente ferita

Giovedì alle 6 una sezione del tribunale di Bolzano è crollata durante lavori di ristrutturazione. Una persona è rimasta leggermente ferita. Le cause del crollo non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco. La zona è stata evacuata e sono in corso verifiche strutturali sull'edificio. Nessun altro ferito è stato riportato. La parte dell’edificio interessata sarà sottoposta a ulteriori controlli.

Giovedì mattina intorno alle 6 è crollata una parte dell’edificio del tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento non se ne conoscono le cause. All’interno c’erano alcune persone addette alle pulizie: una è rimasta lievemente ferita. I vigili del fuoco hanno già fatto un primo sopralluogo sul posto e stanno verificando che non ci sia pericolo di altri crolli. In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte, per proteggersi dal sole va molto di moda il cosiddetto "facekini" A differenza di tutte le altre grandi scimmie vivono in una società matriarcale e non si accoppiano solo per fare cuccioli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizie

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