Bolzano parte del tribunale crollata nella notte | in corso accertamenti
Nella notte si è verificato un crollo nella parte centrale del tribunale di Bolzano, senza coinvolgimento di persone. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e stanno effettuando accertamenti all’interno dell’edificio. La struttura è stata evacuata e si stanno valutando eventuali danni o rischi di ulteriori crolli. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno avviato verifiche sulla stabilità dell’intera struttura.
Crollo al tribunale di Bolzano: fortunatamente è accaduto questa notte quando non erano presenti persone. Il grande crollo si è verificato nella parte centrale del tribunale di Bolzano, e i vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all’interno del palazzo di giustizia. Per cause ancora in fase di accertamento, una parte dell’area interna dell’edificio è crollata, trascinando con sé ingenti quantità di muratura e altri elementi strutturali. Le macerie si sono riversate nell’area dell’ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Bolzano: cede il tetto del tribunaleUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it