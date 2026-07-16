crolla parte del palazzo del tribunale di bolzano nessuna persona coinvolta

Nella notte si è verificato il crollo di una sezione del tribunale di Bolzano, coinvolgendo la parte centrale dell’edificio. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che stanno operando fin dalle prime ore del mattino. Non sono state segnalate persone coinvolte nell’incidente. La struttura è stata temporaneamente evacuata per motivi di sicurezza. I rilievi tecnici sono in corso per valutare la stabilità dell’edificio e le cause del cedimento.

Un grande crollo si è verificato nella notte nella parte centrale del tribunale di Bolzano, con il corpo permanente dei vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del palazzo di giustizia. Per cause ancora in fase di accertamento, una parte dell'area interna dell'edificio è crollata, trascinando con sé ingenti quantità di muratura e altri elementi strutturali. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lo spaventoso crollo al Tribunale di Bolzano: collassata tutta la parte centrale del Palazzo

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