Un uomo di 41 anni è morto dopo un incidente in bicicletta avvenuto circa 40 ore fa. Dopo essere caduto a terra, non si è più rialzato. Un testimone ha tentato di tenerlo sveglio nei momenti immediatamente successivi all’incidente, cercando un contatto con lui prima che perdesse definitivamente conoscenza. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato in un’area urbana. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o circostanze aggiuntive.

“Ha provato a tenerlo sveglio” nei concitati momenti successivi all’impatto, c ercando un contatto con lui prima che perdesse definitivamente conoscenza. Il tentativo di soccorso di Paolo Belli non è però bastato a salvare Alessandro Magnani, 41 anni, deceduto dopo un’agonia durata circa 40 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. A seguito del decesso, il cantante e conduttore televisivo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Reggio Emilia con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Si tratta di un formale atto dovuto, necessario per consentire all’artista di nominare legali e consulenti tecnici in vista dell’autopsia disposta dal magistrato, l’esame medico-legale da cui si attende la svolta per chiarire l’esatta causa della morte del pedone investito da Belli con la sua bici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E’ caduto a terra e non si è più rialzato. Paolo Belli ha provato a tenerlo sveglio, ma dopo un’agonia durata 40 ore è morto”: la ricostruzione dell’incidente in bici che ha causato la morte del 41enne

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